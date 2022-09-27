Пекин, , 10:51 — REGNUM Телекоммуникационный сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост за первые восемь месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

5G China Telecom

Совокупный промышленный доход вырос на 8,2% в годовом исчислении до 1,07 трлн юаней (около $153,3 млрд), по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Развивающиеся направления, такие как большие данные, облачные вычисления, интернет-центры обработки данных и Интернет вещей, быстро росли в течение этого периода. Общая выручка от развивающихся компаний трех китайских телекоммуникационных гигантов — China Telecom, China Mobile и China Unicom — выросла на 34,1% в годовом исчислении до 207,5 млрд юаней.

В разбивке выручка от услуг облачных вычислений выросла на 130,3% в годовом исчислении, в то время как выручка от больших данных и Интернета вещей выросла на 56,4% и 24,5% соответственно. Устойчивый прогресс был также достигнут в строительстве базовых станций 5G. К концу августа количество базовых станций 5G в Китае превысило 2,1 млн.