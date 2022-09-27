Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Все больше американских граждан недовольны тем, какие меры в области экономики принимает президент США Джо Байден, сообщает со ссылкой на новый опрос общественного мнения New York Post.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно ABC News и Washington Post, в том, что экономика страны находится в очень плохом состоянии, убеждены 74% американских избирателей. При этом весной прошлого года этот показатель достигал отметки 58%.

Кроме того, на фоне объявленного Федеральной резервной системой США повышения базовой процентной ставки для борьбы с инфляцией, а также на фоне грядущих промежуточных выборов состоянии экономики приоритетной задачей назвал 84% респондентов, то же самое об инфляции сказал 74% опрошенных. Между тем, 62% говорят, что главной проблемой является вопрос абортов.