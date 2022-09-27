Вашингтон, 27 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Все больше американских граждан недовольны тем, какие меры в области экономики принимает президент США Джо Байден, сообщает со ссылкой на новый опрос общественного мнения New York Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно ABC News и Washington Post, в том, что экономика страны находится в очень плохом состоянии, убеждены 74% американских избирателей. При этом весной прошлого года этот показатель достигал отметки 58%.

Кроме того, на фоне объявленного Федеральной резервной системой США повышения базовой процентной ставки для борьбы с инфляцией, а также на фоне грядущих промежуточных выборов состоянии экономики приоритетной задачей назвал 84% респондентов, то же самое об инфляции сказал 74% опрошенных. Между тем, 62% говорят, что главной проблемой является вопрос абортов.