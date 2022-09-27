Москва, , 10:49 — REGNUM Флешмоб в поддержку призываемых на военную службу в рамках частичной мобилизации запустило женское движение «Катюша». Об этом 27 сентября сообщается в телеграм-канале движения.

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Отмечается, что в данный момент в рамках частичной мобилизации разные люди самых разных профессий, разных взглядов и разных социальных слоев объединяются для защиты Родины, как это было 200, 100 и 80 лет назад, когда мужчины уходили на войну, а женщины оставались ждать, делать мужскую работу и говорить.

«Именно в такие минуты голос женщин начинал звучать громче. Женщины говорили с женщинами и детьми. Убеждали. Успокаивали. Укрепляли веру в победу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в такое время всегда говорится самое важное, а обычные вещи — приобретают особый смысл. А потому остающиеся здесь женщины — матери, жёны, подруги, как считают участницы движения, должны сказать помогающие преодолеть все трудности слова, так как «любые слова поддержки и надежды важны в эти минуты. Даже от незнакомых людей».

«Девушки из движения «Катюша» знают это. И поэтому мы запустили флешмоб — записываем звуковые письма, обращенные к тем, кто уезжает по мобилизации или добровольцем. Несколько слов. Но от чистого, любящего, верящего, ждущего сердца. Мы хотим, чтобы как можно больше мужчин увидели и услышали эти письма. Чтобы поняли главное — мы не просто с вами. В любую минуту, если понадобится, мы пойдем за вами», — подчеркивается в сообщении.

Также движение призвало всех российских женщин записывать такие письма, которые оно будет публиковать, так как этом очень необходимо защитникам Родины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Сорочинского городского округа Оренбургской области на учебные полигоны для боевого слаживания отправлены первые военнослужащие, получившие повестки о призыве в рамках частичной мобилизации.