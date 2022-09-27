Тамбов, , 11:07 — REGNUM Повреждение на канализационном коллекторе устраняют в центре Тамбова. Проверку в связи с коммунальной аварией начала прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нечистоты пролились накануне на улице Рахманинова. Аварийные службы откачивали сточные воды дизельными насосными станциями, отключения потребителей от услуг водоотведения. По данным администрации города, коллектор построен из железобетонных труб в 1960–1970 годах, повреждение произошло из-за высокого износа. В 2022 году начнётся реконструкция коллектора за счёт средств, полученных из Фонда национального благосостояния России, заявили в мэрии.

Прокуратура намерена дать оценку действиям или бездействию ответственных лиц, а также причинам произошедшей аварии и срокам проведения ремонтно-восстановительных работ.