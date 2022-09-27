Тамбов, 27 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Повреждение на канализационном коллекторе устраняют в центре Тамбова. Проверку в связи с коммунальной аварией начала прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Нечистоты пролились накануне на улице Рахманинова. Аварийные службы откачивали сточные воды дизельными насосными станциями, отключения потребителей от услуг водоотведения. По данным администрации города, коллектор построен из железобетонных труб в 1960–1970 годах, повреждение произошло из-за высокого износа. В 2022 году начнётся реконструкция коллектора за счёт средств, полученных из Фонда национального благосостояния России, заявили в мэрии.

Прокуратура намерена дать оценку действиям или бездействию ответственных лиц, а также причинам произошедшей аварии и срокам проведения ремонтно-восстановительных работ.