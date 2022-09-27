Москва, 27 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео с боевой работой армейской авиации в ходе спецоперации.

Павел Аджигильдяев Ми-28

В опубликованном видео показана подготовка к вылету ударных вертолетов Ми-28Н, а также проверка борта перед вылетом и загрузка неуправляемых авиационных ракет в подвесные блоки машины.

Также показана работа вертолетов Ми-8 огневого прикрытия и эвакуации. На кадрах, снятых через открытую дверь кабины вертолета, показана пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению боевиков ВСУ. Все три вертолёта летят плотной группой на предельно малой высоте.