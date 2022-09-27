Москва, , 10:48 — REGNUM Министерство финансов России предлагает с 2023 года повысить минимальные цены на крепкие алкогольные напитки — водку, бренди и коньяк. Проект документа опубликован на сайте проектов нормативных актов.

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огласно документу, минимальная розничная цена на водку увеличится на 7,7%, до 281 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас 261 руб.), на бренди — на 7,8%, до 375 руб. (с 348 руб.), на коньяк — на 7,7%, до 517 руб. (с 480 руб.).

Отмечается, что ля борьбы с «теневым» производством минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года. С начала 2022 года продано 72,35 млн дал крепких спиртных напитков, что на 8,4% больше, чем годом ранее. В 2021 году было продано 66,75 млн дал алкогольных напитков.

ИА REGNUM ранее сообщало, проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха готово рассмотреть Минздрава РФ.

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