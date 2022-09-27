Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Nicki Minaj оказалась недовольна политикой видеохостинга YouTube. Об этом 27 сентября сообщает Fader.

Цитата из клипа Nicki Minaj под названием Anaconda Nicki Minaj

По данным издания, причиной негативной реакции певицы стали возрастные ограничения, установленные на одном из её последних роликов — клипе Likke Miss (Remix). Артистка считает, что ролик не содержит никакой информации, которая была бы опасна для детей младше 18 лет.

Nicki Minaj также высказала предположение, что видео было специально скрыто её конкурентами. «Те же самые люди, которые управляют YouTube, в сговоре с определенным лейблом и управляющей компанией», — считает рэп-исполнительница.

Ранее Nicki Minaj отдала дань уважения покойному рэперу PnB Rock. Она также потребовала власти США провести работу над ужесточением законов о хранении огнестрельного оружия: «Если это спасёт одного молодого рэпера, хотя бы одного, тогда мы не зря сделали свою работу».