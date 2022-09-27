Грозный, 27 сентября 2022, 10:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию ряда скептиков и прозападных спикеров о неблагоприятных прогнозах по ходу спецоперации. По данным руководителя северо-кавказской республики, военные РФ и союзных сил ежедневно продвигаются к своей цели.
Кадыров посоветовал не сомневаться в профессионализме российских бойцов. Они настроены решительно, главное для них встретить противника. Разместив видеокадры в своем телеграм-канале, Кадыров привел пример уничтожения бывшего оборонительного узла бандеровцев, который был разгромлен 26 сентября.
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