Грозный, 27 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию ряда скептиков и прозападных спикеров о неблагоприятных прогнозах по ходу спецоперации. По данным руководителя северо-кавказской республики, военные РФ и союзных сил ежедневно продвигаются к своей цели.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Даже после многочисленных свидетельств успешных наступлений союзных войск всё еще находятся скептики, которые тиражируют прогнозы и дезинформацию прозападных персонажей. Именно для такого контингента людей хочу сказать, что успехи на передовой есть и, более того, весьма существенные», — написал глава Чечни 27 сентября в своем телеграм-канале.

Кадыров посоветовал не сомневаться в профессионализме российских бойцов. Они настроены решительно, главное для них встретить противника. Разместив видеокадры в своем телеграм-канале, Кадыров привел пример уничтожения бывшего оборонительного узла бандеровцев, который был разгромлен 26 сентября.

«Мы наблюдаем руины, оставшиеся от еще вчера бывшего оборонительного узла бандеровцев. Продержались нацики ровно до того часа, пока на них не вышли наши подразделения», — прокомментировал чеченский лидер.