Москва, 27 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. США спровоцировали деградацию системы мировой безопасности в целом и противостояние на территории бывшей УССР в частности для преодоления глобального экономического кризиса на лучших по сравнению с конкурентами условиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Признаки нового экономического коллапса проявились давно, и сейчас они обретают все более четкие очертания. Конечно, в Вашингтоне принимают разные меры, но радикальное решение только одно — война, в которой основной удар придется на конкурентов», — рассуждает Миронов.

США тоже придется непросто, но у них есть и энергоносители, и мощный агрокомплекс, чего нет ни у Европы, ни у Японии, ни у Юго-Восточной Азии, отметил парламентарий.

«К тому же американцы надеются, как всегда, отсидеться за океанами, но полагаю, что на этот раз подобный трюк у них не пройдет», — заявил Миронов.

Центральные банки западных стран в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, что вызвало обвал государственных облигаций, невиданный с 1949 года.

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