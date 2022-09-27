Томск, 27 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил руководителям муниципалитетов до конца дня 27 сентября создать мобилизационные штабы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Проводы мобилизованных в Томской области

По его словам, главы городов и районов, а также заместители губернаторов и руководители предприятий должны оказывать всестороннюю поддержку семьям военнослужащих, призванных в вооружённые силы рамках частичной мобилизации.

«Мы не должны оставить ни одну семью без поддержки. Речь идет о самых разных житейских ситуациях — помочь с дровами, кормами, лекарствами, поддержкой детей и так далее. Помочь людям пережить трудное время — это наша обязанность, дело чести и совести», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске сегодня состоялось заседание регионального мобилизационного штаба. Владимир Мазур отметил, что частичная мобилизация идёт в целом организованно, однако в работе военкоматов есть ряд ошибок.