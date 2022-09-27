Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Уехавшая ио города Старобельска в Луганской Народной Республике на Камчатку Виктория Олейникова надеется, что после референдума ЛНР войдёт в состав России, там установится мир и она сможет вернуться на родину.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Виктория с мужем приехали на Камчатку в 2014 году. Как только было объявлено о решении провести референдум о воссоединении ЛНР с Россией, супруг отправился на Родину, что бы отдать свой голос, не дожидаясь информации о том, что он сможет принять участие в референдуме на территории России. А сама Виктория проголосовала по вопросу воссоединения ЛНР с Россией на избирательном участке на Камчатке.

«Я пришла на референдум, чтобы отдать свой голос за присоединение Луганской Народной Республики к России. В это время мой муж находится на родине, в городе Старобельске. Туда он отправился также для того, чтобы проголосовать. Купил билет сразу же после объявления о референдуме, не дожидаясь новости о том, что в России у нас также будет такая возможность», — цитирует Викторию Олейникову пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс голосования на референдуме в Луганской Народной Республике не прерван несмотря на обстрелы, заявил 27 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник.