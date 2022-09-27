Оренбург, , 10:42 — REGNUM Из Сорочинского городского округа Оренбургской области на учебные полигоны для боевого слаживания отправлены первые военнослужащие, получившие повестки о призыве в рамках частичной мобилизации. Об это сообщила в своём телеграм-канале глава муниципалитета Татьяна Мелентьева.

Поддержка специальной военной операции пресс-служба администрации Сорочинского городского округа

По словам главы города, сорочинцы настроены по-боевому, верят в успех и необходимость частичной мобилизации. Родные и близкие провожают бойцов со слезами, но с большой гордостью. Все понимают, как важен сейчас вклад каждого в общую Победу.

«Пришла повестка, значит, надо Родину защищать, своих родных и близких. Верю, что всё будет хорошо! Победа будет за нами!», — сказал один из призывников.

Татьяна Мелентьева напомнила, что в годы Великой Отечественной войны на сорочинской земле была сформирована 193-я стрелковая дивизия. Воины этого соединения прошли славный боевой путь от берегов Волги до Берлина. »И сегодня наши парни вновь идут на борьбу с фашизмом. Идут защищать нашу страну», — подчеркнула глава Сорочинского городского округа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация граждан.