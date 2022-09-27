Париж, , 10:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Армению и Азербайджан «без промедления» начать переговоры для достижения «прочного мира», сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян Primeminister.am

«Применение силы не может быть решением для Армении, как и для Азербайджана, и диалог должен быть восстановлен без промедления. Все нерешенные вопросы, а их много, мы знаем, должны решаться исключительно путем переговоров», — подчеркнул Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Армении Никол Пашиняном.

«Ситуация на местах остается очень критической», — отметил президент Франции.

«Тот факт, что граница не обозначена, не может служить оправданием продвижения на территорию другой страны», — заявил Макрон.

Никол Пашинян в свою очередь оспорил отсутствие границ между двумя странами.

«Административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном стали государственными с тех пор, как в 1991 году обе страны подписали и ратифицировали соглашение о создании Содружества Независимых Государств», — заявил премьер-министр Армении.

«Необходимо, чтобы границы, признанные на двусторонней основе соглашением от 8 декабря 1991 года, стали основой переговоров между двумя странами», — заявил премьер-министр Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении МИД Франции говорится, что страна изучает со своими европейскими партнерами «варианты, доступные в ответ на новые массовые нарушения прав человека в Иране».

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