Москва, , 10:41 — REGNUM Снижение в России цен на недвижимость в ближайшие год-два вполне вероятно, но не обязательно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Жилье image4you

«В пользу их снижения говорит прогноз о снижении ВВП и покупательской способности населения, — сказал Цыганов. — Но инфляционные процессы вполне способны привести к формальному повышению цен. Понятно, что сегодня меняются приоритеты, у части населения повышаются доходы и, соответственно, доступность жилья, а у части доходы и покупательская способность, наоборот, падают. Поэтому платежеспособный спрос сохраняется, и он будет реализовываться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Школьная рассказала, как спасти ипотечный рынок РФ от больших потерь.

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