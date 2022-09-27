Москва, 27 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Хоккей

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Плотников. У «Спартака» отличились защитник Егор Савиков и форвард Данила Квартальнов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в Западной конференции, на счету команды 13 очков. «Спартак» идёт на втором месте в Западной конференции с 15 очками.

Читайте также: СКА одержал «сухую» победу над «Торпедо» в матче КХЛ