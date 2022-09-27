Пекин, , 10:39 — REGNUM В недавнем репортаже Центрального телевидения Китая (CCTV), посвященном празднованию 10-й годовщины ввода в эксплуатацию первого китайского авианосца «Ляонин», были показаны истребители J-15, базирующиеся на авианосце «Ляонин», пролетающие на чем-то, что напоминает эсминец класса «Арли Берк», сообщает 26 сентября газета Global Times.

Китайский палубный истребитель J-15

Сталкиваясь с провокациями со стороны иностранных сил, китайские вооруженные силы имеют право выявлять, отслеживать, контролировать и отгонять их, когда это необходимо, заявили эксперты, отметив, что действия китайских военных самолетов были безопасными, профессиональными и соответствовали международным нормам.

В видеоматериале от 23 сентбря истребителя J-15 пролетели над военным кораблем параллельно направлению движения последнего в нераскрытом месте в нераскрытую дату. Китайские аналитики отметили, что военный корабль, похоже, является эсминцем класса «Арли Берк».

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин заявил Global Times, что этот военный корабль действительно обладает характеристиками эсминца класса «Арли Берк». ВМС США эксплуатируют такие эксминцы, и у стран, включая Японию и Южную Корею, также есть военные корабли, спроектированные на основе «Арли Берк», сообщили специалисты.

Китайские военные корабли и самолеты имеют право идентифицировать, отслеживать и контролировать иностранные суда, если они приближаются и совершают провокации вблизи китайских вод или учений, сказал Сун. Судя по репортажу, китайские истребители J-15 сохраняли надлежащую дистанцию с иностранным судном, поскольку китайские пилоты выполнили миссию безопасно и профессионально, сказал Сун.

«Китай занимается подготовкой пилотов авианосцев уже более десяти лет, и по мере того, как учебные курсы становятся все более сложными, пилоты становятся все более способными. Они набрали много летного времени и очень опытны», — сказал Сун.

Для авианосной группы стало обычным делом иметь дело с подобными ситуациями, цитируется в отчете глава нераскрытого отдела командного центра авианосной группы «Ляонин» Чэнь Цзянь. В ходе учений дальнего плавания в западной части Тихого океана в прошлом году авианосец «Ляонин» провел операцию по пополнению запасов в море с помощью судна комплексного снабжения «Хулунху», сообщает CCTV.