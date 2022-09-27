Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Жителям Мурино в Ленинградской области на станции метрополитена «Девяткино» не хватает турникетов с возможностью оплаты проезда картой «Мир». Об этом ранее сообщили на странице «Совет депутатов Мурино» в социальной сети «ВКонтакте».

Метро Петербурга Александра Просвирникова © ИА REGNUM

В часы пик пропускная способность «Девяткино» не позволяет обслужить поток пассажиров. В связи с этим совет депутатов обратился к начальнику СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Евгению Козину.

«В вестибюле образуются длинные очереди перед турникетами, особенно большие скопления ожидаемо образуются в час пик. Очевидно, что станция требует расширения пропускной способности», — сказано в публикации в группе.

В чате жителей Мурино пассажиры отмечают, что увеличение числа турникетов, которые принимают оплату по карте «Мир», также позволит улучшить ситуацию. На сегодняшний день таких турникетов в «Девяткино» всего два. Совет депутатов поддержал эту инициативу и направил Козину.

Отметим, что на многих станциях метрополитена в Санкт-Петербурге уже устанавливают новые турникеты. С их помощью проезд можно оплатить всеми возможными способами.