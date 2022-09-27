Женева, Швейцария, , 10:38 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что в Афганистане продолжаются глобальные усилия по искоренению полиомиелита. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Врач Astiahealth.com

Зубайр Вадуд, один из ведущих экспертов ВОЗ, выражает надежду, что в Афганистане и Пакистане это заболевание будет по искоренению.

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«Усилия по искоренению полиомиелита продолжаются в Афганистане и Пакистане. В этих двух странах всё ещё встречаются случаи заболевания полиомиелитом, и эти усилия будут плодотворными», — уверен Вадуд.

С другой стороны, министерство здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что три миллиона детей были привиты в южных и юго-восточных провинциях Афганистана, но болезнь до сих пор не искоренена в стране.

Процесс вакцинации этих детей стартовал в начале текущего года.

Шараф Заман Умархейль, пресс-секретарь министерства здравоохранения, отметил: «В некоторых районах южных провинций объёмы вакцинации были невелики, но сейчас нет района, где кампания не проводилась».

Согласно отчёту министерства здравоохранения, за последний год в провинциях Пактика и Кунар зарегистрировано два случая заболевания полиомиелитом.