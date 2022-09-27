Тюмень, , 10:37 — REGNUM В Тюменской области объявлен старт гуманитарной акции «100 миллионов для Победы». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ) (сс) Лобачев Владимир

Акцию запустило региональное отделение «Единой России» в Тюменской области и ОНФ в рамках проекта «Всё для Победы».

«Приглашаем поучаствовать в акции 1000 меценатов, готовых внести вклад в победу — по 100 тысяч рублей», — заявила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Глава штаба ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко добавил, что таким образом можно будет собрать более 100 миллионов рублей для тюменцев, которые отправятся в зону специальной военной операции.

«Это квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства», — пояснил Чуйко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области изменена процедура отбора мобилизованных на спецоперацию из-за ошибок военкоматов.

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