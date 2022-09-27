В Тюменской области стартовала акция «100 миллионов для Победы»
Тюмень, 27 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Тюменской области объявлен старт гуманитарной акции «100 миллионов для Победы». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Акцию запустило региональное отделение «Единой России» в Тюменской области и ОНФ в рамках проекта «Всё для Победы».
«Приглашаем поучаствовать в акции 1000 меценатов, готовых внести вклад в победу — по 100 тысяч рублей», — заявила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.
Глава штаба ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко добавил, что таким образом можно будет собрать более 100 миллионов рублей для тюменцев, которые отправятся в зону специальной военной операции.
«Это квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства», — пояснил Чуйко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области изменена процедура отбора мобилизованных на спецоперацию из-за ошибок военкоматов.