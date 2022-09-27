27 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 15:42 — REGNUM В Москве, чтобы снять излишний ажиотаж в некоторых военкоматах, были перепрофилированы под мобилизационные пункты Музей Москвы и театр Романа Виктюка. Корреспонденты ИА REGNUM побывали там и убедились, что работа призывных комиссий поставлена должным образом, а призывники понимают и разделяют озвученные руководством страны цели мобилизации.

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

К сожалению, вынуждены сообщить, что еще не все администраторы оценили значимость происходящих событий и перестроились на конструктивный лад. Так, отвечающая за связи с прессой, не пожелавшая представиться девушка на мобилизационном пункте в театре Романа Виктюка категорически отказалась пускать ИА REGNUM в помещение. Объяснила она свое решение так: «Мало ли чего вы там понапишите». Мы далеки от мысли искать недостатки в работе именно этого мобилизационного пункта, тем не менее такое отношение оставило неприятный осадок.

Мобилизованные в автобусе Василий Иванов © ИА REGNUM

В музее Москвы журналистов встречали милые женщины, ответственные за работу с прессой, ответившие на все вопросы и показавшие, как устроена работа пункта. В помещении оборудован ряд залов с достаточным количеством посадочных мест, работает кафе, работает грамотно выстроенная маршрутизация мобилизованных.

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Что касается самих мобилизованных, в основном нам встречались мужчины за 30. В целом это люди состоявшиеся, многие с высшим образованием, а то и не одним. Также велик разброс профессий и должностей от простых рабочих до руководителей высокого ранга.

Мобилизационный центр в театре Романа Виктюка Василий Иванов © ИА REGNUM

Отметим, что отношение к мобилизации, по крайней мере у тех, кто захотел пообщаться со СМИ, спокойное. В разговорах с нами мужчины не раз упоминали о том, что против России воюет «коллективный Запад», а раз так, то пришло время выполнить свой долг перед Родиной. Добавим, что в военкоматах и на призывных пунктах можно встретить не только мобилизованных, но и добровольцев — тех, кто по зову сердца встал на защиту Родины.

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

В заключение хотим рассказать о случае в одном из военкоматов столицы, свидетелем которого стал корреспондент ИА REGNUM. Мужчина 35 лет с двумя высшими образованиями, хорошей работой и положением в обществе не смог поступить на службу по контракту, чем был в немалой степени раздосадован. Однако жизненный опыт быстро подсказал выход из неприятной ситуации. Товарищ буквально уговорил военкома отправить его в армию по мобилизационной повестке. В свою очередь комиссар вошел в положение и, видимо, не найдя существенных ограничений, удовлетворил просьбу товарища.

Мобилизационный центр в театре Романа Виктюка Василий Иванов © ИА REGNUM

Мобилизационный центр в Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Добавим, что подобные описанному выше случаи не единичны и пока одни всеми правдами и не правдами вырываются за пределы РФ, другие добиваются того, чтобы им позволили защищать Родину.