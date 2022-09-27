София, 27 сентября 2022, 10:35 — REGNUM Официальная София намерена развивать сотрудничество с российским концерном Газпром в контексте поставок в Болгарию природного газа из РФ. Об этом 27 сентября со ссылкой на заявление действующего болгарского министра энергетики Розена Христова сообщает БНР.
По словам Христова, на сегодняшний день Болгария заинтересована в регулярных поставках голубого топлива из Российской Федерации.
«У нас есть проект альтернативных газовых поставок через интерконнектор с Грецией, однако не стоит забывать и о перспективах партнерских отношений с Москвой, — отметил, в частности, министр. — В дальнейшем мы намерены использовать любую возможность обеспечения болгарских потребителей теплом в зимний период».
Как утверждают независимые эксперты, позиция болгарских властей объясняется провалом программы поставок в Болгарию сжиженного газа из США.