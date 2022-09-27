София, 27 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Официальная София намерена развивать сотрудничество с российским концерном Газпром в контексте поставок в Болгарию природного газа из РФ. Об этом 27 сентября со ссылкой на заявление действующего болгарского министра энергетики Розена Христова сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам Христова, на сегодняшний день Болгария заинтересована в регулярных поставках голубого топлива из Российской Федерации.

«У нас есть проект альтернативных газовых поставок через интерконнектор с Грецией, однако не стоит забывать и о перспективах партнерских отношений с Москвой, — отметил, в частности, министр. — В дальнейшем мы намерены использовать любую возможность обеспечения болгарских потребителей теплом в зимний период».

Как утверждают независимые эксперты, позиция болгарских властей объясняется провалом программы поставок в Болгарию сжиженного газа из США.