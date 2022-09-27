Токио, , 10:35 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и его коллега из Великобритании Джеймс Клеверли в ходе встречи в Токио обсудили санкции против России и другие вопрос отношений двух стран. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба японского МИД.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Министры подтвердили важность продолжения санкционной политики против России и поддержки [Киева] через тесное сотрудничество с международным сообществом. Кроме того, они подтвердили, что будут работать согласованно в ответ на односторонние попытки изменить статус-кво», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава МИД Японии указал, что отношения между двумя странами в течение последнего времени стали теснее, что произошло также и из-за развития их сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом указывается, что также главы МИД Японии и Великобритании провели обсуждение взаимодействия в сфере обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время власти Пакистана рассматривают возможность торговли с Россией в рублях и юанях, этот вопрос может быть решён в 2023 году.