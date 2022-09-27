Москва, , 10:34 — REGNUM Французский актёр и сценарист Оливье Сиу стал гражданином России по указу президента Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Паспорт 40.мвд.рф

Актёр просил предоставить российское гражданство ещё в 2018 году. Он объяснил это желанием быть рядом со своими детьми, живущими на территории РФ.

ИА REGNUM напоминает, что Оливье Сиу сыграл в нескольких популярных российских проектах. Среди них — сериалы «Союз спасения. Время гнева», «Восьмидесятые», фильмы «Кухня в Париже», «Чебурашка» и другие.

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