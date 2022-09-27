Шанхай, Китай, 27 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Шанхайский научно-исследовательский институт вирусов был официально создан в Шанхае, а всемирно известный вирусолог Гуань И назначен первым руководителем института. Новый институт призван углубить механизм сотрудничества и обмена информацией в области вирусологических исследований, сообщает 26 сентября газета Global Times.

Шанхай

Институт также постепенно сформирует обширные отношения стратегического сотрудничества с соответствующими предприятиями как внутри страны, так и за рубежом и создаст платформу для преобразования научных достижений, чтобы способствовать развитию биофармацевтической промышленности в Шанхае.

Гуан является директором Государственной ключевой лаборатории новых инфекционных заболеваний Университета Гонконга (HKU). Он инициировал этиологическое расследование атипичной пневмонии в провинции Гуандун на юге Китая, в результате которого кафедра микробиологии HKU стала первой исследовательской группой, выявившей этот появляющийся коронавирус, сообщается на официальном сайте HKU.

Институт был совместно построен народным правительством Шанхая и Шанхайским университетом транспорта. Институт объединит преимущества школы в областях, связанных с вирусологией, уделяя особое внимание эволюции вирусов и передаче от одного хозяина к другому, патогенезу основных заболеваний, связанных с вирусом, диагностике, лечению и трансформации вирусной инфекции. Его цель — создать инновационный институт вирусологических исследований с международным влиянием и воспитать больше талантов.

Гуань сказал на церемонии основания, что вирусологические исследования играют чрезвычайно важную роль в здоровье человека, медицине и даже национальной безопасности. По словам Гуаня, институт сосредоточится на ведущих мировых направлениях вирусологии и будет стремиться стать исследовательским центром вирусологии мирового класса в рамках кластера биофармацевтической промышленности в Шанхае.

Исполнительный вице-мэр Шанхая У Цин также заявил на церемонии, что институт сосредоточится на стратегических потребностях национальной системы здравоохранения и шанхайской системы общественного здравоохранения, и город должен в полной мере использовать преимущества талантов и ресурсов в смежных областях.