Оттава, 27 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Кембриджском заливе разрабатывается обсерватория стоимостью 4,2 миллиона долларов для мониторинга изменения климата в Арктике и экстремальных погодных явлений, которая будет размещена на Канадской исследовательской станции. Об этом сообщает сетевое издание Arctic Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Создание обсерватории потребует непосредственного участия местного сообщества, которое будет привлекаться для работы на научной станции. Прежде всего, жителей, заинтересованных в научной работе, будут обучать для сбора данных и обслуживания наземной станции в течение всего года. Ожидается, что первые научные мероприятия начнутся в апреле 2023 года.

«Мы надеемся действительно использовать объект и инфраструктуру для обучения местных жителей из разных сообществ конкретным измерениям, а затем сможем нанять их для проведения непрерывных измерений для нас, пока мы там отсутствуем», — сказал профессор университета Шербрука, один из руководителей проектаАлександр Ланглуа.

Целью проекта, который всё ещё ожидает утверждения лицензий на исследования от исследовательского института Нунавута, является сбор временных данных об изменении климата в высокой Арктике. Под временными данными подразумевается информация, собранная для сравнения с прошлыми и текущими условиями, анализирования и прогнозирования погодных и климатических условий на Крайнем Севере.

Ланглуа добавил, что это необходимо, потому что многие исследователи могут собирать информацию об изменении климата только во время поездок в регион, а пандемия Covid-19 только усугубила ситуацию.

Данные в новой обсерватории будут собираться в нескольких направлениях, среди которых экология и снег, гидрология, атмосфера и вечная мерзлота. Получать информацию будут при помощи радаров, дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалоИА REGNUM, первая годичная экспедиция ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» началась в морском порту в Мурманске.

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