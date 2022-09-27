Чебоксары, , 10:32 — REGNUM В Чувашии в региональный штаб ОНФ начали поступать обращения по вопросам частичной мобилизации. В случае возможных нарушений общественники обещают разбираться индивидуально «с каждым конкретным случаем». Также взяты на особый контроль проблемы организации быта мобилизованных, сообщили ИА REGNUM в чувашском отделении Народного фронта.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ОГФ развернул центр содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации. Чувашские общественники регистрируют первые обращения. В штабе сообщают, что люди обращаются с вопросами правомерности мобилизации граждан старше 35 лет, не участвовавших ранее в боевых действиях, а также граждан, имеющих на иждивении детей. Также спрашивают, попадают ли под призыв окончившие только военную кафедру.

«Мы ведём сбор информации о фактах вручения повесток и дальнейшего ошибочного призыва на военную службу граждан по частичной мобилизации. Будем разбираться с каждым конкретным случаем. Также наш центр содействия будет разбираться и с проблемами организации быта мобилизованных», — пояснила сопредседатель чувашского штаба ОНФ Елена Доманова.

Напомним, что во всех региональных отделениях ОНФ с 25 сентября принимаются обращения и вопросы о частичной мобилизации. Если поступают жалобы на незаконный призыв, то для оперативного рассмотрения они передаются в подразделение Министерства обороны России и региональный мобилизационный штаб.

26 сентября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что берёт на личный контроль все жалобы на незаконный призыв, поручив профильным ведомствам наладить соответствующее взаимодействие.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из Чувашии 26 сентября отправлены призывники из трёх муниципальных образований, первые попавшие под призыв. В Чебоксарах в числе провожающих был глава администрации города Денис Спирин.

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