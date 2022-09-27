Сеул, , 10:32 — REGNUM Оппозиционная в Южной Корее Демократическая партия «Тобуро» предложила уволить министра иностранных дел страны Пак Чина, усилив нападки на южнокорейского лидера Юн Сок Ёля из-за того, что он употребил нецензурное выражение во время заграничной поездки. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Национальное собрание (парламент) может проголосовать за увольнение, посколько Демократическая партия «Тобуро» занимает 169 из 299 мест в парламенте. Тем не менее, данное увольнение будет носить символический характер, поскольку оно не имеет юридического основания и Юн Сок Ёль не обязан его соблюдать.

Оппозиция назвала поездку главы Южной Кореи в Великобританию, США и Канаду «дипломатическим фиаско» из-за оплошностей и промахов, включая неспособность посетить церемонию публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II и отсутствие ощутимых результатов после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Однако самой большой оплошностью Юна считается употребление нецензурных выражений в ходе поездки в Нью-Йорк. Несмотря на то, что на записи плохо слышно слова южнокорейского президента, многие подумали, что Юн Сок Ёль нелестно отозвался о конгрессменах США и американском лидере Джо Байдене. Позднее в администрации Юна опровергли слухи, акцентировав внимание на том, что данная фраза была адресована членам Национального собрания Южной Кореи.