Сеул, 27 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Оппозиционная в Южной Корее Демократическая партия «Тобуро» предложила уволить министра иностранных дел страны Пак Чина, усилив нападки на южнокорейского лидера Юн Сок Ёля из-за того, что он употребил нецензурное выражение во время заграничной поездки. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что Национальное собрание (парламент) может проголосовать за увольнение, посколько Демократическая партия «Тобуро» занимает 169 из 299 мест в парламенте. Тем не менее, данное увольнение будет носить символический характер, поскольку оно не имеет юридического основания и Юн Сок Ёль не обязан его соблюдать.

Оппозиция назвала поездку главы Южной Кореи в Великобританию, США и Канаду «дипломатическим фиаско» из-за оплошностей и промахов, включая неспособность посетить церемонию публичного прощания с королевой Великобритании Елизаветой II и отсутствие ощутимых результатов после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Однако самой большой оплошностью Юна считается употребление нецензурных выражений в ходе поездки в Нью-Йорк. Несмотря на то, что на записи плохо слышно слова южнокорейского президента, многие подумали, что Юн Сок Ёль нелестно отозвался о конгрессменах США и американском лидере Джо Байдене. Позднее в администрации Юна опровергли слухи, акцентировав внимание на том, что данная фраза была адресована членам Национального собрания Южной Кореи.