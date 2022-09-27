Хабаровск, 27 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Руководитель Хабаровской краевой общественной организации ветеранов пограничной службы Виталий Хромов призвал тех, кто по разным причинам не участвует в спецоперации, добросовестным и честным трудом вносить вклад в общее дело.

Александр Погожев ИА REGNUM «Возродим Донбасс!»

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«То, что сейчас происходит в стране, это совершенно правильный и выверенный шаг. Те меры, которые объявил президент РФ, взяты не с потолка, они проверены и просчитаны. Самое главное — эти шаги, сделанные руководством страны, внесли в общество определенность. Сегодня все должны понимать, что ситуация б. УССР не ограничится одной б. УССР.

Наши руководители, у которых информации больше, понимают, что мы имеем дело с объединенным Западом. Это он ведёт против нас борьбу, бросив нам вызов. Накачивает киевский режим оружием, в том числе дальнобойным, которое может достать до наших регионов.

У нас отлично подготовленная армия, развитая промышленность и общество, которое достаточно сплоченное. Но и против него идет настоящая война — информационная. Враг, если не может победить нас на поле боя, работает над разложением нашего общества. Поэтому нашим людям нужно уметь разбираться в потоках информации, быть более взыскательными, проверять источники и доверять только проверенным источникам данных.

Наши люди, которые едут в зону специальной военной операции по долгу службы или по частичной мобилизации или по зову сердца, должны чувствовать нашу поддержку и нашу заботу. Надо помнить, что каждый человек на своём рабочем месте своим добросовестным и честным трудом вносит вклад в наше общее дело», — цитирует ветерана «Хабаровский край сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Каштановое, Ясное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике.