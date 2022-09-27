* запрещённая в России организация

Кабул, 27 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Забихулла Муджахид, официальный представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, считает опасения Таджикистана по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане необоснованными. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Ранее министр иностранных дел правительства Таджикистана выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Афганистане на Генеральной Ассамблее ООН и заявил, что страна становится убежищем для террористов.

Сироджиддин Мухриддин заявил: «Афганистан быстро становится убежищем для террористов и стартовой площадкой для радикального экстремизма в регионе. Кроме того, мы являемся свидетелями планомерной работы, на основе которой в северный Афганистан перебрасываются иностранные боевики в том числе граждане стран Центральной Азии, целью которых является создание новой площадки для напряжённости у наших границ».

В ответ на эти слова Забихулла Муджахид заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустят использования территории Афганистана против другой страны.

«Мы отрицаем, что какая-либо террористическая группировка обоснуется в Афганистане или что земля Афганистана будет использована против кого-либо. Мы дали эту гарантию. Эта озабоченность Таджикистана необоснованна», — подчеркнул Муджахид.

Министр иностранных дел Таджикистана также обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в игнорировании пожеланий стран региона и международного сообщества относительно создания всеобъемлющего правительства.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также заявил на Генассамблее ООН, что они и международное сообщество обеспокоены угрозой террористических группировок в Афганистане. По его словам, террористические группировки присутствуют и действуют в Афганистане, и временное правительство Афганистана должно принять против них серьёзные меры.