Астана, , 10:28 — REGNUM Цель политических реформ, которые запущены в Казахстане, построить сбалансированную устойчивую президентскую республику. Об этом 27 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

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«Реформы направлены на реализацию принципа «сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчётное правительство». Иными словами, мы строим президентскую республику. Действительно, президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах», — сказал Токаев.

Он отметил, что по итогам реформ парламент и региональные законодательные собрания будут формироваться по смешанной схеме. Также принимаются меры по достижению баланса между ветвями власти.

Токаев подчеркнул, что важным элементом реформ стало ограничение избрания президента одним сроком. По его мнению, это будет «смелым шагом» в сторону демократии.

«Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее в Казахстане срок президентского правления был увеличен до семи лет, но избираться можно лишь один раз. Токаев намерен участвовать в объявленных им досрочных президентских выборах.

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