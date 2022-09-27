Москва, , 10:34 — REGNUM Арбитраж Москвы 9 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение иска банка «Санкт-Петербург» к кипрской компании Cycrest Trust Limited. Сумма претензий превышает 3,5 млрд рублей. Помимо этого, истец пытается изъять у офшора 100% долей в двух российских компаниях, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление рассматривается с середины мая 2022 года. Сумма претензий — 3 503 009 474,19 рубля. Дело слушает судья Скворцова. Третьими лицами в споре участвуют компании «Мезонин» и «Гарант».

Банк требует взыскать долг по кредитному договору от 2014 года «в размере 50 887 063,48 доллара США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты», а также обратить взыскание на принадлежащие кипрской компании 100% долей в двух ООО — «Мезонин» и «Грант». Оба актива фигурировали в договоре залога.

Компания «Мезонин» работает в сфере недвижимости и с июня 2022 года — банкрот. ООО «Грант» работает в той же отрасли.

Напомним, ранее банк «Санкт-Петербург» также обратился с претензиями к банку из Бельгии — Euroclear Bank SA/NV и АО «Небанковская кредитная организация «Национальный расчётный депозитарий». Сумма иска превысила 6,4 млрд рублей.