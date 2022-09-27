Горно-Алтайск, 27 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала года безработными признаны около 4,6 тыс. человек, что на 34% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Безработный

Такие данные привёл на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики и социальной сферы министр труда, социального развития и занятости населения региона Адар Сумин. По его словам, численность граждан, нуждающихся в трудоустройстве за год снизилась на 26,1%.

«С начала года трудоустроены 2 609 человек, направлены на обучение 926 человек, 800 из них обучение окончили», — отметил глава ведомства.