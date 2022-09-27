Владикавказ, , 10:28 — REGNUM В пункте пропуска «Верхний Ларс» развернут временный пункт мобилизации. Такое решение было принято 26 сентября в ходе совместного выездного совещания руководства МВД по РСО-Алании, Пограничного управления ФСБ и Северо-Осетинской таможни.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

«На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в сообщении МВД на официальной странице в телеграм-канале.

Было отмечено, что поток желающих попасть в Грузию серьезно возрос за последние дни. В связи с этим принято решение о разрешении гражданам пешего перехода через российско-грузинскую границу. Это сможет, по мнению участников совещания, разрядить напряженную обстановку в районе пункта пропуска «Верхний Ларс».

«Приток легкового транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, <…> обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан. С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной таможенной службы на 26 сентября, перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» в сторону Грузии собралась очередь из более 3000 автомашин, в том числе 2500 легковых. Такое скопление желающих пересечь границу с Грузией связывают с объявленной в России частичной мобилизацией.