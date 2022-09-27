Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В настоящее время власти Пакистана рассматривают возможность торговли с Россией в рублях и юанях, этот вопрос может быть решён в 2023 году. Об этом 27 сентября рассказал журналистам на международном форуме «Экспортный марафон» в Екатеринбурге президент ассоциации «Торговый дом Пакистана», исполнительный директор российско-пакистанского делового совета при ТПП РФ Захид али Хан.

Пакистан

«Пока торгуем в долларах, но доллары тоже проблема. <…> Мы рассматриваем вопрос, чтобы в рублях торговали, но еще пока вопрос в доработке, или в юанях — Китай у нас очень большой друг, сосед. Но пока вопрос не решён», — сказал он и добавил, что этот вопрос может быть решён в будущем году.

Также Захид али Хан уточнил, что пакистанская сторона считает большими перспективы развития отношений между двумя странами и ей особенно интересуют экспорт российских химических товаров и фармацевтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у властей Пакистана и США имеются общие цели в Афганистане, они хотят вести сотрудничество для их достижения, хотя раньше и были некоторые разногласия между Вашингтоном и Исламабадом.