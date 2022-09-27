Луганск, , 10:27 — REGNUM Процесс голосования на референдуме в Луганской Народной Республике не прерван несмотря на обстрелы, заявил 27 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Референдум Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Удар (со стороны киевских карателей) был по Алчевску, полный пакет HIMARS прилетел, это очень существенно. Приняты меры, перевели избирательные комиссии местные в бомбоубежище, убрали из-под удара… Где еще могут быть нанесены? Куда они еще ударят? Сложно прогнозировать», — сказал он в эфире «Соловьев LIVE».

При этом Мирошник добавил, что ни в Алчевске, ни в других городах процесс голосования не прерван.

«То есть мы живем давно в той ситуации, когда если бы мы все прервали, пугаясь каждого обстрела, то, наверное, мы давным-давно бы прекратили все процессы, да и в принципе свое существование. Поэтому сейчас у нас люди привыкли к этим процессам. Но голосование будет продолжаться, референдум будет завершен сегодня», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Алчевск из-за обстрелов ВСУ эвакуировали в бомбоубежище три избирательных участка.

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