Воронеж, 27 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Муниципальные служащие будут помогать военкоматам в проведении частичной мобилизации в Воронеже, об этом сообщил 26 сентября глава администрации города Вадим Кстенин.

Voronezh-city.ru Мэр Воронежа Вадим Кстенин

Вопросы проведения мобилизации мэр обсудил с военкомом города на базе комиссариата Советского и Ленинского районов.

«Лично убедился, что этот военкомат работает индивидуально, выслушивает, обращает внимание на прохождение службы в армии, на военно-учетную специальность, внимателен и к информации о диагнозах», — написал в телеграм-канале Кстенин.

«Тем не менее, усилим своими людьми, так как есть проблемы: граждане не всегда заранее сообщают об изменившемся состоянии здоровья, о рождении детей. Всё это будем помогать проверять и продолжим оказывать необходимое содействие», — уточнил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, за 26 сентября на горячую линию по вопросам проведения частичной мобилизации обратились 2,1 тыс. жителей Воронежской области.