Петрозаводск, 27 сентября 2022, 10:27 — REGNUM Артур Парфенчиков, переизбранный на сентябрьских выборах главы Республики Карелия, прошел инаугурацию, сообщил 27 сентября глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Артур Парфенчиков на инаугурации.
Артур Парфенчиков на инаугурации.
gov. karelia.ru

Официальная церемония вступления в должность главы Карелии состоялась в Национальной библиотеке в столице региона.

«Выборы с их борьбой и напряжением остались позади. Жители республики поддержали своего Главу, одобрив итоги его пятилетних усилий. За время своей работы Артур Олегович не только не утратил мандат доверия, полученный им от земляков в 2017 году, но и укрепил это доверие, заручившись еще большей поддержкой избирателей», — отметил глава Петрозаводска.

Напомним, по итогам выборов на должность главы Карелии, которые прошли в республике с 9 по 11 сентября, за Артура Парфенчикова проголосовало 69,15% (97 543) избирателей.

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