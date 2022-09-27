Петрозаводск, 27 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Артур Парфенчиков, переизбранный на сентябрьских выборах главы Республики Карелия, прошел инаугурацию, сообщил 27 сентября глава Петрозаводска Владимир Любарский.

gov. karelia.ru Артур Парфенчиков на инаугурации.

Официальная церемония вступления в должность главы Карелии состоялась в Национальной библиотеке в столице региона.

«Выборы с их борьбой и напряжением остались позади. Жители республики поддержали своего Главу, одобрив итоги его пятилетних усилий. За время своей работы Артур Олегович не только не утратил мандат доверия, полученный им от земляков в 2017 году, но и укрепил это доверие, заручившись еще большей поддержкой избирателей», — отметил глава Петрозаводска.

Напомним, по итогам выборов на должность главы Карелии, которые прошли в республике с 9 по 11 сентября, за Артура Парфенчикова проголосовало 69,15% (97 543) избирателей.