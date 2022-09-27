Москва, 27 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На севере и западе Москвы на территории бывших промзон в Можайском районе, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунине построят четыре логистических центра площадью 160 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

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На этих территориях возведут современные промышленные предприятия и общественно-деловые постройки Инвестиции составят 89 млрд рублей, ежегодные поступления в бюджет Москвы после реализации проектов — 5,7 млрд рублей.

На предприятиях и в компаниях, которые появятся на реорганизованных территориях, будет создано более 16 тысяч рабочих мест.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще три заброшенные промзоны.

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