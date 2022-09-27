Токио, 27 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Capcom выпустила бесплатное обновление к своему набору файтингов (игры, в которых упор сделан на рукопашные бои) Fighting Collection. Об этом 27 сентября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Патч внёс изменения в интерфейс, сделав его более удобным, а также добавил в игру Super Puzzle Fighter II Turbo настройки для людей, страдающих дальтонизмом. Кроме этого, разработчики внесли в игры множество новых функций и исправили в них различные ошибки. С полным описанием обновления можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, релиз Capcom Fighting Collection состоялся 24 июня 2022 года. Компания приурочила выпуск этого набора игр к празднованию 35-летия франшизы Street Fighter.