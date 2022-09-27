Москва, , 10:23 — REGNUM Законопроект, уточняющий процедуру внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о земельных участках и другой недвижимости, права на которую возникли до 31 января 1998 года (например, в случае выплаты пая в жилищном кооперативе), но сведения о которой не внесены в ЕГРН.

При отсутствии сведений о таких объектах в ЕГРН создаются риски ущемления прав граждан, к примеру, при установлении ограничений в отношении использования ранее учтенных земельных участков или их изъятия для государственных нужд, отметил автор инициативы.

Предлагается расширить круг лиц, в отношении которых может проводиться эта процедура. Во-первых, это наследники тех граждан, права на объекты недвижимости у которых возникли до 31 января 1998 года и тоже не были зарегистрированы в ЕГРН.

Помимо этого, будут устанавливаться члены жилищно-строительных и иных потребительских кооперативов, которые приобрели право собственности на квартиру, гараж или иное недвижимое имущество в силу внесения своего паевого взноса в полном объеме. Уполномоченный орган будет обязан внести сведения о выявленном правообладателе в ЕГРН не позднее пяти дней с момента получения согласия собственника.

Законопроектом также предусмотрены дополнительные способы информирования граждан и юридических лиц о проведении мероприятий.

Например, при выявлении собственников помещений или машино-мест в многоквартирном доме информация об этом должна будет размещаться на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен такой многоквартирный дом, отметил Крашенинников. Помимо этого, для оперативного выявления правообладателей органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления предлагается передать оригиналы правоустанавливающих документов, содержащих сведения о таких объектах недвижимости.

В случае если проведенные мероприятия не позволят выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, такой объект предлагается ставить на учет в качестве бесхозяйного, что позволит обеспечить его сохранность и безопасную, в том числе, для соседей, эксплуатацию, отметил Крашенинников.