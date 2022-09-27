Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уверенно послала британский фунт стерлингов в исторический нокаут — стоимость британской валюты упала до рекордно низких значений начиная с 1985 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«За сравнительно короткий срок Лиз Трасс полностью оправдала свои прозвища в руководящих кругах консервативной партии, где она была известна под именами «Человек-ручная граната» и «Главный разрушитель». Новый рисковый эксперимент Лиз Трасс предполагает самый высокий уровень снижения налогов за полвека в Соединенном Королевстве. Новое правительство Великобритании объявило о радикальном экономическом плане в попытке ускорить экономический рост, — сказал Ильинский. — После объявления в прошлую пятницу в Палате общин министром финансов Квази Квартенгом о запуске нового экономического эксперимента, основанного на резком снижении налогов и создании новых инвестиционных стимулов для ускорения роста, британский фунт стерлингов рухнул до исторических минимумов в 1,0382 доллара за фунт в понедельник 26 сентября на азиатских рынках».

Как пояснил Ильинский, программа правительства Соединенного Королевства подразумевает резкое снижение объема налогов, которое неминуемо приведет к дальнейшему росту дефицита государственного бюджета.

«Для компенсации падения собираемых налогов Великобритании придется увеличить выпуск своих государственных облигаций, что значительно увеличит стоимость обслуживания государственного долга в условиях постоянного ужесточения денежно-кредитной политики», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ослабление фунта стерлингов усугубляет рекордный скачок потребительской инфляции в Великобритании.

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