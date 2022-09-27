Сеул, 27 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Министр науки Южной Кореи Ли Чжон Хо заявил, что недостаточная конкурентоспособность полупроводниковой промышленности страны породила в ней «ощущение кризиса», в то время как Южная Корея готовится к серьезным вызовам со стороны США и Китая в усиливающейся глобальной войне за микрочипы. Об этом 27 сентября пишет Financial Times.

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Среди корейских чиновников и руководителей промышленности растет опасение, что страна будет сокращать производственные мощности, поскольку отечественные производители чипов спешат строить полупроводниковые заводы в США, привлеченные туда субсидиями и налоговыми льготами. Также и Китай быстро набирает обороты в секторе производства чипов памяти благодаря щедрому государственному финансированию.

Министр науки и информационно-коммуникационных технологий и известный эксперт по полупроводникам Ли Чжон Хо сказал Financial Times, что принятый в августе 2022 года закон «заложил юридическую основу для поддержки полупроводниковой промышленности против жесткой конкуренции со стороны таких стран, как США, Китай, Япония, [а также в] Европе и на Тайване».

«Он отражает ощущение кризиса в том, что касается нашей конкурентоспособности на мировой арене, и закон призван укрепить нашу конкурентоспособность в области цепочек поставок и безопасности, — сказал Ли. — Корейские компании получали относительно меньшие налоговые льготы от правительства и страдали от нехватки сотрудников по сравнению с Китаем, США и Тайванем, поэтому мы решили эти проблемы с помощью данного закона».

19 сентября министр торговли Южной Кореи Ан Дук Гын заявил Financial Times, что «наша полупроводниковая промышленность испытывает большие опасения по поводу того, что делает правительство США в последнее время». Он признал наличие разногласий между Сеулом и Вашингтоном по поводу ограничений на передачу передовых производственных мощностей предприятиям в Китае.

Южная Корея остается крупнейшим в мире производителем микросхем памяти: Samsung и SK Hynix вместе контролируют около 70% мирового рынка микросхем оперативной памяти DRAM и более половины рынка флэш-памяти NAND.