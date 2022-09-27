Благовещенск, , 10:26 — REGNUM Представителей учреждений, подведомственных министерству образования и науки Амурской области, собрали 27 сентября на экстренном онлайн-совещании. В зданиях будут проводить внеплановые проверки в связи с трагедией в школе Ижевска, сообщила исполняющая обязанности руководителя минобразования региона Елена Бурдуковская.

Вход в школу Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Особое внимание также нужно обратить на сотрудников, которые обеспечивают охрану на входе в учреждения, провести с ними дополнительную работу. Еще один важный момент — профилактика формирования безопасного поведения участников образовательных отношений, которые должны четко понимать, как вести себя в случае пожарной опасности или террористической угрозы», — отметила и. о. министра образования и науки Приамурья.

Создание безопасных условий для обучения детей она назвала приоритетом. По словам Елены Бурдуковской, решение этого вопроса финансируется и находится под пристальным вниманием. Ежегодно на эти цели в регионе выделяют 105 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в школу №88 города Ижевска в Удмуртии 26 сентября проник бывший ученик, он открыл стрельбу. Погибли 11 детей и шесть взрослых, 20 человек получили ранения.